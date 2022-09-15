شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر يحصل على جائزة «الحد من النفايات» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ التهنئة إلى الدكتور جمعة سند، أستاذ الكيمياء المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصوله على جائزة "الحد من النفايات" من المجلس الأعلى للمياه ووزارة الخارجية.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن حصول أستاذ بجامعة الأزهر على جائزة "الحد من النفايات" يبعث بعدة رسائل مفادها؛ أن جامعة الأزهر تستثمر البحث العلمي الاستثمار الصحيح؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، ويعكس رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، القائم بعمل رئيس الجامعة، الداعمة لجهود الدولة نحو البناء والتنمية والتحول للأخضر، خاصة مع قرب انطلاق المؤتمر العالمي cop27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، لافتا أن جامعة الأزهر كانت سباقة في عقدها للمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال شهر ديسمبر الماضي 2021م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء تسلم الجائزة على هامش انعقاد منتدى البيئة والتنمية 2022م «الطريق الى مؤتمر شرم الشيخ COP27» بإشراف وزارة الخارجية المصرية وبحضور الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور وليد عبد الرحمن، نائب المجلس العربي للمياه، وعديد من الشخصيات العربية والعالمية الرفعية.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة هي عن مجمل الأعمال البحثية للدكتور جمعة سند، ابن جامعة الأزهر، في موضوع تدوير المخلفات الصلبة، والتي قام بنشر عديد من البحوث والكتب حولها، وهذا التكريم يؤكد أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يسهمون بشكل فعال في مسيرة البناء والتنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة.