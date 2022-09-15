شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تراجع إصابات فيروس كورونا لا تعنى انتهاء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا مازال متواجدا حتى لو انخفضت حالات الإصابة به .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن المساعدة في تقليل الاصابات بفيروس كورونا من خلال الحرص علي تناول اللقاح، وكذلك تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات متوفرة في مراكز اللقاحات مالك يتم ارسال الرسالة التأكيدية ، وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.