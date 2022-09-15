شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قبول 3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، قبول 3 ألاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسى (2022-2023 )، وذلك بعد حصر الاحتياجات من التخصصات المختلفة اللازمة للترشح طبقا لخطط التنمية الصحية كما تضمنت إحتياجات قطاعات الوزارة (الرعاية العلاجية، الرعاية الاساسية، الشئون الوقائية، وتنظيم الاسرة، والمعامل المركزية، والإدارة المركزيه (للأسنان –للصيدلة- للتمريض).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد التخصصات المطلوبة للدراسات العليا بلغ 117 تخصص وذلك لأعضاء المهن الطبية (البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج طبيعى، والتمريض، والعلوم) مشيرا إلى توزيع المرشحین للدراسات العلیا بمختلف الجامعات المصرية، وذلك طبقا لموعد فتح استقبال الترشیحات لکل جامعة.

وأضاف "عبدالغفار" أن أعضاء المهن الطبية الذين سجلو بياناتهم للترشح من خلال الموقع الإلكترونى بلغ 6 آلاف و429 مرشحا، كما تم إعلان شروط القبول الخاصة بالإدارة العامة للمنح والبعثات بما یتناسب مع القانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشئون البعثات، وذلك لمدة شهر، موضحًا انه تم استقبال 356 تظلما للترشیح الوزاری وبحث ومراجعة التظلمات من خلال إدارات التدريب بالمديريات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع البحوث والتنمية الصحية، إلى تدريب 94 من العاملين بالتدريب بالإدارات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات على الدليل الارشادى للعام الدراسى الحالى والإجراءت الخاصة بحركة الترشيح الوزارى، لافتة إلى تحديث الموقع الإلكترونى تمهيدًا لاستقبال طلبات الدارسين، وإدارج إجراءات إيقاف القيد وإلغاءه واستكمال الدارسة والتحويل من جامعة إلى أخرى على الموقع الإلكترونى.

وأضافت "حلمى" أنه تم تفعيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمديريات وذلك تيسيرًا على الدارسين لعمل الإجراءات الخاصة بتعديل الترشيح وإلغاء البعثة الدراسية عن طريق المديرية دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة، وإعلان نتائج قبول جامعات الدور التانى والبالغ عددها 10 جامعات على الحسابات الخاصة بكل دارس على الموقع الإلكترونى.