شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إقبال على "المنبر الثابت" بالتعاون من الأزهر فى 24 مسجدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مساجد الأوقاف تنفيذ برنامج المنبر الثابت، بالتعاون والاشتراك مع الأزهر الشريف، وذلك فى 24 مسجدا وسط إقبال وإشادة كبيرة من الحاضرين، ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم برنامج ( المنبر الثابت) بمسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها) التابع لإدارة جنوب القاهرة بحضور الشيخ محمد عربي عبد الكريم من علماء الأزهر، والشيخ سليمان محمود سليمان غانم إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الإمام الرفاعي (رضي الله عنه) التابع لإدارة جنوب القاهرة، بحضور الشيخ محمد منتصر من علماء الأزهر، والشيخ أحمد سلام إمام المسجد، كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه) التابع لإدارة جنوب القاهرة، بحضور الشيخ صلاح الدين حنفي من علماء الأزهر، والشيخ سامح عبدالله حنفي إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف انطلق البرنامج بالمسجد الكبير بمدينة ببا التابع لإدارة ببا ببني سويف بحضور الشيخ أحمد قطب أحمد من علماء الأزهر، والشيخ أحمد عبد النبي بركات إمام المسجد، وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي القرافي بإدارة بندر الأقصر، حاضر فيه الشيخ مدحت عبدالستار واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ الشاذلي حجاج عبدالباسط إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر انطلق البرنامج بمسجد الميناء الكبير التابع لإدارة الغردقة، حاضر فيه الشيخ كمال منصور من علماء الأزهر، والشيخ حسام الدين محمود عبدالمنعم إمام مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وفي مديرية أوقاف السويس أقيم برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الأربعين حاضر فيه الشيخ/ إبراهيم جمعة الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ محمد محمد عبد الحي إمام وخطيب ومدرس، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد سيدي عمر الشناوي حاضر فيه الشيخ/ ابراهيم عامر بدوي الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ يوسف إبراهيم شلتح إمام مسجد سيدي عمر الشناوي.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد سيدي طلحه، حاضر فيه الشيخ أحمد زيدان سعد حميدة واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ رشدي محمد متولى إمام مسجد سيدي طلحه بكفر الشيخ.

وفي مديرية أوقاف دمياط انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الكبير حاضر فيه الشيخ محمد رضا الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد نصر إمام وخطيب ومدرس، كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الجديد، حاضر فيه الشيخ محمد شوشة واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ سلمان سحلول إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد المحطة ببئر العبد حاضر فيه الشيخ محمد سلامة الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمد عبدربه إسماعيل إمام وخطيب ومدرس، كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد النصر بالعريش، حاضر فيه الشيخ أحمد علي واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمد سليمان إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد عباد الرحمن حاضر فيه الشيخ/ مصطفى عبدالرازق الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد إمام وخطيب ومدرس.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الرحمن بشرم الشيخ حاضر فيه الشيخ/ أحمد رمضان إسماعيل الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي إمام وخطيب المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد التقوى بنويبع حاضر فيه الشيخ/ حمادة السباعي مفتش أول الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ كمال زغلول إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الموافي حاضر فيه الشيخ/ ممدوح زكريا عبدالوهاب الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ وائل بيبرس عرابي طه إمام وخطيب ومدرس.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد العيسوي بالمنصورة، حاضر فيه الشيخ/ سامي حسين واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ عاطف فودة حسين صيام إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد السادات بدكرنس، حاضر فيه الشيخ/ عمار ياسر محمد واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ محمد إبراهيم أحمد البديوي إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد البحراوي بأجا، حاضر فيه الشيخ/ حسين السيد واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ حسن عبدالرحيم البحراوي إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد أبوسيف بميت غمر، حاضر فيه الشيخ/ محمد فتحي ناصف واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ وسام محمد بركات إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد أيوب الأنصاري حاضر فيه الشيخ/ أحمد رمضان الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ إبراهيم أحمد إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الصالحين حاضر فيه الشيخ/ جمال عباس الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ مصطفى منير إمام وخطيب ومدرس.

كما انطلق البرنامج بمسجد أبوالمجد حاضر فيه الشيخ/ محمد جمال ‏الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ مصطفى عبدالفتاح إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف مطروح انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الكبير بالسلوم حاضر فيه الشيخ/ ناصر محمد عبدالجواد الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ أيمن محمد عبداللطيف شعبان إمام وخطيب ومدرس، كما انطلق البرنامج بمسجد القرية الحمراء حاضر فيه الشيخ/ محمود سليمان السيد غانم الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ إبراهيم جمعة عبده إمام وخطيب ومدرس، كما انطلق البرنامج بمسجد العوام حاضر فيه الشيخ/ عبدالهادي محمد إبراهيم جاد الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ/ محمود سليمان إسماعيل إمام وخطيب ومدرس.



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