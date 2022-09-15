استدرجها لمنزل مهجور في الأراضي الزراعية.. كيف تخلص "رسام" من زوجته بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقبل زوج على التخلص من زوجته، بعد خلافات أسرية نشبت بينهما ودفعت الزوج للتفكير في طريقة شيطانية تضمن له التخلص من المجني عليها في الإسكندرية، وإخفاء معالم الجريمة بعيدًا عن أعين رجال المباحث.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل زوجة تدعى " ف. م. ع"، على يد زوجها المتهم "م. م. م"، 52 عاما، رسام، مقيم بمحافظة البحيرة.

الزوج الذي نشبت خلافات بينه وبين زوجته، قام باستدراج المجني عليها إلى منزل مجهور كائن بأرض زراعية، ثم قام بقتلها دون رحمة.

طريقة التخلص من الزوجة كانت باستخدام قطعة حديدية، قام الزوج باستخدامها في ضرب المجني عليها على رأسها حتى سقطت جثة هامدة غارقة في دمائها.

الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، ولم ينتظر الزوج المتهم كثيرًا وفر هاربًا، لإبعاد أي شبهة جنائية عنه، وكي يستطيع خداع الجميع بأن زوجته متغيبة عن المنزل.

صباح اليوم التالي للواقعة اكتشف أحد المجاورين للمنزل المهجور جثة السيدة، وقام بإبلاغ قوات الأمن بالعثور على جثة سيدة، أمام منزل داخل أرض زراعية في إحدى القرى برج العرب، وتبين أن السيدة ربة منزل، ونشب بينهما وبين زوجها خلافات فقرر استدراجها لقتلها داخل منزل مستأجر من قبل أحد الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم توجه في وقت سابق إلى إحدى الورش بمدينة دمنهور، لإعداد قطعة حديدية ذات مقبض لتنفيذ مخططه لقتلها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أخبر زوجته بضرورة التوجه إلى زيارة أحد أقاربه بمدينة برج العرب، ووضع الأداة الحديدية بحافظة بلاستيكية كي يتمكن من قتل زوجته.

بدورها بدأت النيابة في الاستماع إلى أسرة المجني عليها، وأكد بعضهم أن هناك خلافات زوجية كان تُعكر صفو علاقة المجني عليها بزوجها، وأنهم حاولوا التواصل معها لكن دون رد، في الوقت الذي نفى الزوج علمه بمكان زوجته.

هنا بدأت النيابة العامة في تضييق الخناق على الزوج، حتى اعترف بكامل تفاصيل الجريمة التي ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد، وأرشد عن الأداة التي استخدمها في القتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد فترة قصيرة جرى إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، التي نظرت قضية محاكمته بتهمة قتل زوجته عمدًا، وفي جلسة 5 يناير الماضي قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقا بحق الزوج بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية.