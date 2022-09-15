شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل التصحيح الإكترونى للأسئلة المقالية بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ تمرير جزئيات الامتحان على أجهزة بواسطة المعلمين ـ عدم التقيد بنموذج للإجابة مصادر: تطبيق قواعد تحدد مستوى الطالب المرتبطة بالأهداف التربوية ومدى تحقيقه نواتج التعلم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وآلية تصحيح الامتحانات المقالية التي تتضمنها أسئلة امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى المقبل، موضحة أن الأسئلة سوف تصحح إلكترونيا من خلال أجهزة بواسطة أعضاء هيئة التدريس في الكنترولات، موضحة أنه سيتم تدريب المعلمين الذين سيقومون بالتصحيح الإلكترونى للامتحانات المقالية، متابعة: التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد مستمرة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع" لن يتم الالتزام بنموذج الإجابة ولكن سيتم تطبيق قواعد التصحيح التي تحدد مستوى الطالب المرتبطة بالأهداف التربوية ومدى تحقيقه نواتج التعلم وهى عبارة عن مجموعة من المعايير والقواعد التى ترتبط بالأهداف التعليمية وأيضا الإجابات الصحيحة المطلوبة لكل جزئية امتحان، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية عادة ما تكون قليلة لا تتعدى السطرين.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر فى امتحانات الثانوية العامة والأسئلة ما زالت تؤدى عملها، مضيفة أنه بمجرد انتهاء اللجنة من عملها سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات لطمأنة أولياء الأمور والطلاب، قائلة: سيتم شرح كل التفاصيل الخاصة بالامتحانات مع توفير نماذج أسئلة وإجابات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التعلم فى المرحلة الثانوية مستمر من خلال المنصات الرقمية سواء بنك المعرفة أو القنوات التعليمية ولا صحة لعودة الكتب الورقية لأنه لم يتم طباعتها من الأساس، موضحة أن التقييم الجديد يهدف إلى أن يصبح الطالب شريك فى الحصول على المعلومات من خلال البحث والتصفح للمصادر المختلفة للتعلم ومن ثم التابلت يساعد الطالب على اكتساب أكبر قدر من المعرفة المرتبطة بالمناهج الدراسية فى المرحلة الثانوية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة للطلاب، في الصف الثالث الثانوى العام، قائلة: يجب الابتعاد عن الدروس الخصوصية، والتركيز على المنصات الرقمية والتعلم من خلال البحث لتنمية قدرات التعلم الذاتي القائم على اكتشاف الطالب للمعلومات، مضيفة أن الدروس الخصوصية أثبتت فشلها في خدمة الطالب بالامتحانات.