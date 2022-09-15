شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بنيوزيلندا تسلم الدعوة للمشاركة فى مؤتمر المناخ "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت سفيرة مصر لدى نيوزيلندا السفيرة دينا الصيحى، بتسليم الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردرن، للمشاركة فى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة مع وزير التغير المناخي النيوزيلندى جيمس شو، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للتنسيق حول المشاركة النيوزيلندية في مؤتمر "COP27"، الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر القادم.

وأعربت السفيرة دينا الصيحي- حسبما ذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن تطلع مصر لمشاركة رئيسة الوزراء خاصة في ظل اهتمام نيوزيلندا بقضايا التغير المناخي.

كما استعرضت السفيرة دينا الصيحي أولويات الرئاسة المصرية، حيث أشار وزير التغير المناخي النيوزيلندى إلى أن بلاده تدعم بشكل كبير أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27"، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

وألقت السفيرة الضوء على المبادرات المصرية المنتظر طرحها خلال المؤتمر، موضحة أنها تتوافق مع السياسات النيوزيلندية بشأن تغير المناخ.

من جانبه.. أشاد الوزير النيوزيلندي بتلك المبادرات خاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وذلك في ضوء اعتماد الاقتصاد النيوزيلندي على الزراعة، معربا عن تقديره للدور القيادي التي تلعبه مصر في ملف التغير المناخي ومبادراتها على الساحة الإفريقية.