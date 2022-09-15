شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراضى لاستخدامها فى أغراض مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 370 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 100.6 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة الفيوم الجديدة لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 371 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 189.58فدان ناحية جنوب طريق (القاهرة/العين السخنة) لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية والتوسعات المستقبلية لها.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 373 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 23894 فدانا ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 374 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة باجمالي 1135871 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.