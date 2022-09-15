شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بالمدن الجامعية لعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، باب التقديم للمرحلة الثانية للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس،اليوم الخميس 15 سبتمبر، على الموقع الإلكتروني نظام الزهراء للمدن الجامعية .

وأكد قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2203/2202، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإقامة التقدم قبل بدء العام الدراسي

وأشار قطاع المدن الجامعية، إلى أنه يجب على المتقدمين تحري الدقة في إدخال البيانات، حيث سيتم مراجعة البيانات من إدارات شئون الطلاب بالكليات وأي إدخال خاطئ للبيانات عن عمد سيؤدي إلى استبعاد الطالب أو الطالبة نهائيا من التسكين، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي

وقالت إن هذه المرحلة خاصة بالطلاب المستجدين القادمين من الثانوية العامة، وطلاب الكليات الذين ظهرت نتائجهم حتى الآن المنقولين إلى فرق أعلى .

وتابع : بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة والفرقة الخامسة بكلية الطب الذين يؤدون امتحاناتهم حاليا سيتم فتح مرحلة مستقلة لهم عند ظهور نتائج امتحاناتهم