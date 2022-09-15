شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات بتنسيق جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون بالدور الثانى، اليوم، تسجيل رغباتهم لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، ويستمر حتى غدا الجمعة الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعلن فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من الاثنين الماضى ولمدة خمسة أيام، تنتهى الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنه متاح التسجيل خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة: (العلمي - الأدبي - الشعبة الإسلامية)، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.