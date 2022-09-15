حدث ليلا| إصابة الرئيس الأوكراني في حادث.. عقوبة المأذون صاحب واقعة زواج البلوجر أحمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها:

نقيب المأذونين يكشف عقوبة المأذون صاحب واقعة زواج البلوجر أحمد إبراهيم

علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على واقعة منح دفتر توثيق الزواج لزوجة البلوجر أحمد إبراهيم، حيث عقدت قرانها بنفسها.

إصابة الرئيس الأوكراني في حادث سير

أصيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، اليوم الخميس، في حادث سير، حيث اصطدمت سيارة بسيارة زيلينسكي وأخرى مرافقه.

ميراث الدم.. سيدة تشرع في قتل ابنتي عمها بـ"كتر" بالهرم

شرعت سيدة في قتل ابنة عمها وشقيقتها بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

"فعلا به الفاحشة".. القبض على سعوديين استدرجا آخر وتعديا عليه تحت الإكراه

ألقت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين سعوديين بتهمة القيام "بفعل الفاحشة بشخص آخر بالإكراه" في العاصمة الرياض.

رئيسة وزراء السويد تقر بفوز اليمين واليمين المتطرف وتستقيل

اعترفت رئيسة وزراء السويد أندرسون بفوز تحالف المعارضة اليميني بالانتخابات العامة التي أجريت نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أعلنت السياسية الاشتراكية الديموقراطية أنها ستقدم استقالتها غدًا.

لحظة انتشال طفلة رضيعة من تحت انقاض عقار اللوبيدة في الأردن

نجحت فرق الإنقاذ في الأردن مساء الأربعاء، وبعد مضي أكثر من 30 ساعة من انهيار عقار في العاصمة الأردنية عمان، في إنقاذ طفلة رضيعة من تحت الانقاض.

‏لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة مساء الأربعاء على مشروع قانون لتعزيز المساعدة العسكرية المباشرة لتايوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

" تمثلني وتمثل كل لبناني".. فنانات يدعمن سالي حافظ بعد اقتحامها بنكا في لبنان

أعلن عدد من الفنانات تأييدهن لموقف سالي حافظ باقتحامها مصرف "بلوم بنك" في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة، ونجحت في أخذ وديعتها والمقدرة بـ 13 ألف دولار بعد اقتحامه وهي تكمل عبوة بنزين وسلاح ناري.