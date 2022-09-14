شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل المشاركة فى ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لذوى القدرات الخاصة حيث استقبل مطار القاهرة الدولي أعضاء الوفود المشاركة فى فعاليات الدورة السادسة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والمقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر2022 بمشاركة 34 دولة عربية وأجنبية، يأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها برعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وقد قام فريق من إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة الدولى باستقبال أعضاء الوفود المشاركة بالملتقى من ذوى القدرات الخاصة حيث تم تقديم هدايا رمزية والشوكولاته واستقبالهم باستراحات المطار وإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم،

وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم وشكرهم لحفاوة الاستقبال والترحيب الذى وجدوه فور وصولهم مطار القاهرة .

كما يتم حاليا بمطار القاهرة عرض فيلم ترويجي من ذوى القدرات الخاصة بشاشات العرض داخل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى التى قامت بإعداد هذا الفيلم الذى يعبر عن الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وإبراز معالم مصر السياحية بالتزامن مع وصول المشاركين فى الملتقي بما يسهم فى الترويج والتنشيط السياحى لمصر .