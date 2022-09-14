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شكرا لقرائتكم خبر عن شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين للحفاظ على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم عقد مع بنك مصر ظهر اليوم لاصدار بطاقات بنكية للايداع فقط للعاملين بإدارة التحصيل بجميع فروع الشركة التى يبلغ عددها 39 إدارة.
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن توفير بطاقات إيداع للمحصلين يهدف إلى الحفاظ على أرواحهم ضد حوادث السرقات التى يتعرض لها المحصلين بسبب حوزاتهم للأموال لمسافات و أيام طويلة ، لافتاً إلى أن بطاقات الإيداع تتيح للمحصل إيداع كل المبالغ المالية التى بحوزته من أى ماكينة إيداع تابعة لبنك مصر فى أى وقت حتى فى أيام العطلات الرسمية و اﻷجازات.
و أشار عفيفي إلى أن إصدار هذه البطاقات للمحصلين تعد سابقة هى اﻷولى فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن من أهم مميزات هذه البطاقات هو أن توريد مستحقات الدولة تتم أولا بأول و الحفاظ عليها من السرقات التى تعرضت لها أكثر من مرة.
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (1)
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر بطاقت إيداع بنكية للمحصلين (2)