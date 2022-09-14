التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مصرع شخص من أعلى عقار بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مصرع شخص من أعلى عقار بالطابق الرابع بمنطقة المطرية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لفحصها ولبيان أسباب الوفاة ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وتلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه ومصاب بكسور وكدمات، وتبين سقوطه من الطابق الرابع وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.