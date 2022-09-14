تأجيل نظر دعوى إلغاء رخصة المحفظة البنكية لشركة اتصالات شهيرة لـ19 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لشركة اتصالات شهيرة، والتي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية، لارتكابها مخالفات سهلت وقوع جريمة نصب، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، مع التنبيه على سرعة ضم صور رسمية من المحاضر والتحقيقات ضد الخدمة وعصابة تطبيق الرمال البيضاء الإلكتروني، بحضور محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجاءت أسباب الدعوى بطلب إلغاء الرخصة، التي تتمثل في مخالفة المحفظة البنكية للشركة لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء ترخيص المحفظة وتجميد العمل بها.

كما طالبت بالتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرِّقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة الشركة، مع فرض الحراسة القضائية عليها لضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.