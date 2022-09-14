سيتي إيدج والعربية للإنتاج يوقعان عقد إدارة وتشغيل مجمع السينمات بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، عقدا مع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، الذي يتم بمقتضاه اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات الترفيهية بالعلمين الجديدة.

وتم التوقيع بمقر وزارة الإسكان في حضور كل من محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وإسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وطبقا لعقد الشراكة سيكون مجمع السينمات بالمدينة التراثية جاهز لاستقبال الرواد وعشاق السينما في صيف 2023، وسيتم الاستعانة بأحدث النظم الحديثة لدور العرض السينمائي وأحدث أنظمة الصوت لتقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، والاستمتاع بأحدث الأفلام العربية والأجنبية

وقال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن الشركة تعمل على تطبيق استراتيجية وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جعل منطقة العلمين الجديدة مقصدا للمصريين طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، مؤكدا ان الاتفاق مع الشركة العربية للإنتاج و التوزيع السينمائي لإدارة و تشغيل أحدث دور العرض السينمائي في مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار تطوير الخدمات الترفيهية بالمشروع، بالإضافة إلي الخدمات الفندقية والتعليمية والطبية المتوفرة بالمشروع، وكذلك تقوم الهيئة بتجهيز العديد من الأنشطة المختلفة المتمثلة في الأنشطة الصناعية والزراعية مما يساعد على استمرار العمل بالمدينة طوال العام وتحويلها الي مدينة سكنية متكاملة.

وقالت إسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إن عقد الشراكة الجديد يضيف إلى سجلات الشركة الحافلة بالنجاحات من خلال دور السينما التابعة لها في عدة أماكن حيوية، معبرة عن سعادتها وفخرها بالعقد الجديد الذي يعتبر من أهم الشراكات التي اقامتها الشركة، لارتباط السينما الجديدة بأحد أهم المشروعات القومية وهي مدينة العلمين الجديدة التي تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي، لما تشهده من تطورات تهدف الى تغيير مفهوم الساحل الشمالي بأن التواجد به مقتصر على فترة الصيف.

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة74%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25% و الشركة القابضة للتطوير والاستثمار بسبة 1% (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري.

تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.