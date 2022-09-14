أمين عام "المحامين العرب" يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات المصرية القطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أ ش أ

أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية والتي توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر بدعوة من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال بنعيسى، في بيان اليوم، إن هذه الزيارة التي تعد الأولى للرئيس السيسي لقطر أذابت الجليد بين البلدين الشقيقين وأعادت العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي مما يعزز الوحدة العربية ويفشل مشاريع الفرقة والشتات ويركز الطاقات الرسمية والشعبية على القضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن عودة العلاقات المصرية القطرية تعد نموذجا لروح الأخوة بين الأشقاء العرب ومثالا لقيادتين حكيمتين تدركان أهمية التعاون لمواجهة التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن العربي .. مشيرًا إلى أن التشاور والتنسيق بين مصر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية جاء في وقت هام وفي هذه المرحلة الفارقة التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن أمله في أن تعقد القمة العربية في الجزائر نوفمبر المقبل وقد طويت صفحة الخلافات العربية العربية لتعبر القمة عن آمال الشعوب في وحدة عربية قادرة على مجابهة التحديات والأزمات الخطيرة التي يشهدها العالم.