نقيب المأذونين يكشف عقوبة المأذون الذي منح الدفتر لزوجة البلوجر أحمد ابراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على واقعة منح دفتر توثيق الزواج لزوجة البلوجر أحمد إبراهيم، وعقد قرانها بنفسها.

جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "فيسبوك" قيام شابة بدور المأذون وعقد قرانها بنفسها.

وأكد عامر، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الزواج جائز شرعًا وقانونًا، بسبب اكتمال جميع الشروط الشرعية والقانونية فيه وهو "الإيجاب والقبول" من طرفي العقد، وتم توثيقه في وثيقة رسمية تسجل وتقيد في المحكمة والأحوال المدنية.

وأشار إلى أن الزوج البلوجر أحمد إبراهيم ليس بمأذون ولا والده مأذون ولا الزوجة مأذون أيضًا، لافتًا إلى أن والد العريس ربما يعمل في مكتب أحد المأذونين، وأعتقد أن نجله يساعده في هذا العمل، وحتى الآن لم نتوصل إلى الشخص الذي منحهم دفتر الزواج.

وتابع:"شكل الدفتر الذي تم توثيق الزواج فيه مش هو شكل دفاتر الزواج الخاصة بالمأذونيين، ووجوبي على المأذون تحرير الوثيقة بنفسه وشخصه؛ دون اللجوء لأحد"، لأن هناك مسؤولية تقع على عاتق المأذون في هذا الأمر؛ لعدم وجود شيء اسمه وكيل مأذون".

وأكد نقيب المأذونين، أن المأذون الذي منح دفتر الزواج لهم يواجه عقوبة الوقف عن العمل وعزله عن العمل توثيق عقود الزواج.

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