محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعقيبًا على زواج البلوجر أحمد إبراهيم بدون مأذون، إنه من الوارد والمسموح أن تلقن المرأة زوجها ووالدها، مشددا على أن الأمر جائز شرعًا.

وأضاف الجندي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن التلقين يمكن أن يقوم به أي شخص حتى لو كان طفلا أو عبر الراديو، طالما أن هناك توثيق وإشهار.

وكانت قد ترددت أنباء عن عزل المأذون الذي سمح لزوجة أحمد إبراهيم بالتلقين، إلا أن إسلام عامر نقيب المأذونين لم يرد على هاتفه لاستيضاح الأمر حتى اللحظة.

كان البلوجر أحمد إبراهيم، قد أثار الجدل، أمس، في حفل عقد قرانه؛ حيث قامت عروسه بعقد القران بدلًا من المأذون، وقامت بالرقص بمنديل عقد القران، وأثارت صورها إعجاب وتساؤل الكثير من رواد "فيسبوك"، عما بدر منها خلال طريقة عقد القران التي فاجأت الجميع.​

اقرأ أيضا:

زوجة البلوجر أحمد إبراهيم تعقد قرانها من غير مأذون.. والنقيب يفجر مفاجأة

بعد أنباء عزل المأذون.. خالد الجندي يفجر مفاجأة بشأن زواج البلوجر أحمد إبراهيم