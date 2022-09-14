"مسمعش صوت تاني يا شوشو".. مرتضى منصور يوجه رسالة لأحمد شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بمهاجمة الكابتن أحمد شوبير، قائلا: "شوشو فين.. مسمعش صوت تاني يا شوشو" بسبب هجومه على النادي الأبيض في الفترة الأخيرة، وعدم تغطية برنامجه للمؤتمر الصحفي.

وأضاف: "شوبير بيتطاول على أسياده في القناة اللي عملها ملاكي"، قائلا: " اعترفت أن ممدوح عباس كان بيبعتلك فلوس في شنط.. أنتو خدامين ممدوح عباس".

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، في مقر النادي الأبيض بميت عقبة للحديث عن بعض الملفات المهمة التى تخص النادي، وأبرزها أزمة الحجز عن أرصدة الزمالك من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.