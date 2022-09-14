مطار القاهرة يستقبل الضيوف المشاركين فى ملتقي "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لذوى الهمم، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي أعضاء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة السادسة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والمقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر2022 بمشاركة 34 دولة عربية وأجنبية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها برعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وقد قام فريق من إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي باستقبال أعضاء الوفود المشاركة بالملتقى من ذوى القدرات الخاصة، حيث تم تقديم هدايا رمزية والشوكولاتة واستقبالهم باستراحات المطار وإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم.

وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم وشكرهم لحفاوة الاستقبال والترحيب الذي وجدوه فور وصولهم مطار القاهرة.

كما تم عرض فيلم ترويجي لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة بشاشات العرض داخل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التي قامت بإعداد هذا الفيلم الذي يعبر عن الاهتمام بأبنائنا ذوى القدرات الخاصة وإبراز معالم مصر السياحية بالتزامن مع وصول المشاركين في الملتقي بما يسهم في الترويج والتنشيط السياحي لمصر.​