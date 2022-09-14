شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 40 شجرة زيتون بحدائق الأهرام ضمن مبادرة "هنجملها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت محافظة الجيزة بالاشتراك مع وزارة البيئة، بزراعة 40 شجرة زيتون ضمن مبادرة "هنجملها"، فى الجزيرة الوسطى بشارع الجيش البوابة الرابعة؛ تفعيلا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري وزيادة الرقعة الخضراء، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتأتي ، فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وتهدف المبادرة إلى الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة البطالة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.