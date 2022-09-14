شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 15 ألف خدمة طبية فى تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية فى 18 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 15 ألف خدمة طبية في تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي وذلك منذ بدء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وحتى الآن.

واضاف البيان، تم إجراء 1500 عملية جراحية في تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبنسب نجاح عالمية، وذلك خلال نفس الفترة، حيث تراوحت حدة العمليات مابين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة، إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى.

فيما تتنوع العمليات الجراحية ما بين عمليات مياه بيضاء ، ومياه زرقاء، ترميم انفجار بمقلة العين، جراحات الجفون، حقن الشبكية، زرع عدسات بالقاكو، إصلاح الحول، تسليك مجرى القناة الدمعية، بالإضافة إلى الإصابات والطوارئ .

وتابع البيان، تقدم عيادة الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي الحزم الخدمية، ومنها فحص بإستخدام وحدة ليزر ياج و ليزر ارجون، كشف المصباح الشقي، فحص قاع عين مباشر وغير مباشر، تصوير قاع العين الملون الفلورسين، عمل أشعة مقطعية على الشبكية والعصب البصري، وزاوية العين، وكشف النظر بالكمبيوتر.

هذا، و تعمل عيادات الرمد بالمجمع الطبي بانتظام طوال أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية لتوفير خدمة طبية متكاملة للمرضى من خلال فريق طبي ماهر ومدرب على استخدام أحدث الأجهزة الطبية التى تعمل وفق أحدث نظم الرقمنة، وذلك على يد نخبة من أمهر الإستشاريين والاخصائيين.