شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة ساعدت المزارعين فى مجالات التسويق والتحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية اهتمت خلال الفترة السابقة بكل المجالات الزراعية، وتوفر للفلاحين أساليب الزراعة الحديثة والمستلزمات الزراعية، إىل جانب إنتاج التقاوي من خلال العديد من المشروعات.

وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الدولة اهتمت بكل المحاصيل الزراعية وليس القطن فقط، وساعدت المزارعين في مجالات التسويق والتحول الرقمي، والربط بين المنتج والمستهلك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: "نقدم كل الخدمات للفلاحين والمواطن داخل الدولة المصرية، حتى يشعر المواطن بالحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة مستقبلا".