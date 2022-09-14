شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: العالم يعاني من تحديات سياسية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في لقاء "نحو بناء أجيال مؤثرة"، بحضور القس جيف لوفينجود، الخبير الإستراتيجي في مجال القيادة، من الكنيسة المعمدانية الإنجيلية بكليفلاند تينسي الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته الكاتبة ريتشل لوفينجود، صاحبة عدد من الكتب والمؤلفات الأكثر مبيعًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر إحدى المؤسسات برئاسة القس طوني جورج، وبحضور ومشاركة عدد من قادة وقساوسة وخدام الكنائس الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمته: "المسؤولية المجتمعية للقادة الشباب أمر شديد الأهمية، ويعكس حقيقة العلاقة الوثيقة بين العقيدة والفعل، وبناء الجسور مع المجتمع وعدم الانعزال عن الواقع هو أفضل مستقبل لشبابنا".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "العالم والبشرية يعانيان من تحديات سياسية واقتصادية حقيقية، وإن لم نتعرف بفاعلية وصدق على جذور التحديات، لن يكون هناك تشخيص حقيقي للمشكلة، العالم اليوم يحتاج إلى أن نذهب لأسباب وجذور المشكلات في حياتنا من أجل علاج حقيقي وفعال".

ومن جانبه، عبر القس جيف عن سعادته بزيارة مصر، ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة قادة الشباب المصري في الحوار، كما أعرب عن اعتزازه الكبير بتقديم محاضراته هو وزوجته في لقاء اليوم، والحوار حول أهمية بناء قيادات شابة وأجيال مؤثرة وقادرة على بناء وتقدم وارتقاء مجتمعاتهم.

وقال القس طونى جورج: "تقام فعاليات لقاء اليوم، نحو بناء أجيال مؤثرة، برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بهدف بناء قدرات قادة الشباب المصري، ومعرفة كيف تتم عملية التطوير عبر الفئات العمرية المختلفة، وكيفية تحديد استراتيجية التربية والتنشئة السليمة، بحيث تناسب كل مرحلة عمرية".

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قام بجولة رعوية لكل من الدنمارك وبريطانيا لعدد من الكنائس ومؤسسات مجتمع مدني، التقى عدد من القيادات الدينية وقادة المجتمع المدني.