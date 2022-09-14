شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. تعرف على مجهودات الدولة فى علاج مرضى الإدمان خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق على فيس بوك انفو جراف عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 8 أشهر من عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 105 آلاف و335 مريض إدمان "جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 11533 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حى الضواحى ببورسعيد" والمناطق المجاورة .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.68% بينما بلغت نسبة الإناث 5.32%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة فى المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.