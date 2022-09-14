شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم.. الحاج "محمد" كتب المصحف بخط اليد 9 مرات بعد المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العٌمر مجرد رقم فى البطاقة، شعار رفعه الحاج محمد عبد المقصود محمد حسانين، من قرية نزة قرار مركز منفلوط محافظة أسيوط، وبعد انتهاء مهام عمله المكتبية وخروجه على سن المعاش اتجه إلى أكثر الأشياء حبا إلى قلبه، وهى كتابة القرآن الكريم بخط يده، نظرا لما يتمتع به من مهارات الخط العربى المميز.











وشارك عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" بمجموعة صور لما أنتجه من الكتابة للقرآن الكريم، وقال:"قمت بكتابة القرآن الكريم 9 مرات، وأعمل على استغلال كل أوقات الفراغ لدى في القيام بهذه المهمة حتى يتم حفره في قلبى وعقلى وتقديمه لأحفادى ذكرى بخط يدى لحثهم على حفظ كتاب الله".















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