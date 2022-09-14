رفضت أسرتها زواجها.. التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بحبة الغلة السامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بتناول حبة الغلال السامة، بعد رفض أسرتها زواجها من شاب على علاقة عاطفية به بمنطقة أطفيح، كما تم استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم حول الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وكانت الأجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يؤكد وجود جثة بأحد المنازل بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة "ر. ح"، 17 سنة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة تناولت حبة الغلال السامة بعد رفض أسرتها زواجها من شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.