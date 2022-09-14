بعد وفاة والدها في الشارع.. كشف تفاصيل استغاثة فتاة من اقتحام منزل أسرتها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء بث مباشر، واستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها بالبحيرة؛ لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليها "متوفي"، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال زوجته قررت أن زوجها يعاني من أمراض القلب، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) لرغبته في التقدم لخطبة نجلتهما الظاهرة بمقطع الفيديو "ورفض والدها"، وخلال المشادة سقط زوجها مغشياً عليه بالشارع وتوفي حال نقله للمستشفى.

واتهمت السيدة المذكور بالتسبب في وفاة زوجها، وتم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته قرر بأن وفاة المذكور نتيجة حالته المرضية وحدوثها دون تدخل منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.