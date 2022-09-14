السجن 3 سنوات لـ7 متهمين وبراءة آخرين في تهريب المهاجرين إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 7 متهمين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه وبراءة آخرين في قضية تهريب المهاجرين إلي ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرين مجهولين بطريقة غير مشروعة عددًا من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلي إيطاليا بحرًا بواسطة قوارب صيد، بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على مبالغ مالية لكونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم وتعريضهم للخطر.

أشار أمر الإحالة إلى أن التشكيل العصابي تتزعمه ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى إيطاليا، بحثًا عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.