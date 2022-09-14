حدث في 8 ساعات| موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية ووظائف جديدة بمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن قادما من قطر، وتقدم مصر 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية، وقبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة "مرحلة يناير 2023"

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من قطر

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.

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تنسيق الجامعات.. بيان رسمي بشأن موعد تسجيل رغبات القبول للدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.

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الحكومة: مصر تتقدم 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، والذي جاء تحت عنوان "زمن بلا يقين. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل".

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الحكومة: عملة جديدة فئة 2 جنيه للتداول- بيان بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

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لهذه المؤهلات.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة "مرحلة يناير 2023"

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (مرحلة يناير 2023)، والذين سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم 25 سبتمبر الجاري .

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وظائف جديدة.. الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه شهريًا

قالت وزارة القوى العاملة، إنها تلقت تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالجيزة، بشأن تلقي طلب من شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع لشغل 210 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

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الحكومة ترد على المنشور المتداول بشأن غلق عدادات الغاز مساء اليوم بسبب الأعطال

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المنشور الذي تم تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنسوب لوزارة البترول يشدد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل مساء اليوم نتيجة لوجود أعطال فنية، لا أساس له من الصحة.

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