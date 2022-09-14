"الدلتا التكنولوجية" تبحث سبل التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم الأربعاء، الدكتور كاتو كين، مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بحضور الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لبحث وتعزيز سبل التعاون الدولي بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المشتركة والاستفادة من التجربة اليابانية في المجال التقني والتكنولوجي.

وقدم رئيس الجامعة عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية، وتجهيزاتها، وأهميتها لسوق العمل، فضلاً عن الخدمات التي تُقدمها لطلابها، بالإضافة إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعى لديهم والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة، فضلًا عن الخطط والبرامج المستقبلية للجامعة والتوسعات الحالية لها بالسادات وبرج العرب.

وتفقد وفد الزيارة، المعامل الموجودة بالجامعة، وأشادوا بالتجهيزات التكنولوجية والتقنية لها وما تقدمه الجامعة من خدمات للطلاب، كما أبدوا سعادتهم بما وجدوه من إمكانيات بالجامعة.

ضم الوفد الدكتور مايومي تيرانو، خبير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والدكتور ناوكو فوكامي، مدير JSPS، وكل من أوكوبو كيوكو، وأواسودا كوتومي، وايومي كوياما، ودينا كرم، وعمر شريف، ومن جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور السيد العجوز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طنطاوي، مدير التعاون الدولي للجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يأتى ذلك في إطار حرص الجامعة على ربط أواصر التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات والشراكات، والتي تهدف إلى توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة، والتي تُحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى لتخريج مُتخصصين في علوم التكنولوجيا لمواكبة مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تكنولوجية متميزة، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة، وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التاهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، وتضم خمسة برامج تكنولوجية، هي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.