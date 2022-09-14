شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إخراج رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار بالعاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة العربية، في خبر عاجل منذ قليل، إنه تم إخراج رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان.

كان الأمن العام الأردني أعلن أمس وفاة 5 وإصابة 14 في حادثة انهيار مبنى في العاصمة عمان.

وفى وقت سابق، أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل الخليج 365 على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.