شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر تستضيف المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول استضافة مصر المؤتمر العالمى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME) خلال شهر أكتوبر المقبل، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ولفيف من قيادات التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، إن حدث اليوم يعبر عن التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير التعليم بصفة عامة والتطوير الطبى بصفة خاصة ، ونستضيف البروفسير كاردو رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى ، لمناقشة استضافة المؤتمر الدولى الخامس احتفالا باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المؤتمر وهو المسئول عن جودة التعليم الطبى فى العالم.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن المؤتمر الماضى كان فى كوريا الجنوبية وتم تنظيمه منذ 3 سنوات وسيكون فى يونيو 2023 والاستعداد لهذه النوعية من المحاضرات التى تشهد حضور 1200 عضو هيئة تدريس على المستوى الطبى سيتواجدون فى هذه الاحتفالية العالمية وسيكون المؤتمر على مدار 3 ايام ويعقد بمشاركة الباحثين فى هذا المجال لتطوير التعليم الطبى وتدريب وإعداد الطلاب للعمل بعد التخرج.

وتابع وزير التعليم العالى، أن نحتاج التعليم الطبى نحتاج الجودة فى العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأكاديمي أو تدريب ونأمل أن يصل مستوى الطلاب بدرجة عالية لا تقل عن مستوى أى طالب فى العالم .

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى تنظيم مسابقة تم الدعوة لها من خلال الاتحاد لدول العالم لمن يرغب فى تنظيم هذه الاحتفالية الدولية وتم دعوة دول الأعمال الاعضاء لتنظيم هذا المؤتمر وكانت تقدم كل دول العالم وكانت القائمة النهاية تضم 9 دول إلى أن فازت مصر بتنظيم الاحتفالية .

واستطرد ، سعيد باستقبال الوفد على أعلى مستوى فى هذا الاتحاد الدولى فى التعليم الطبى موجها الشكر إلى الذين أعدوا لهذا المؤتمر ونأمل أن يكون المؤتمر على مستوى يليق بمصر.