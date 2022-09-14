شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوناكرى يبحث مع وزيرة البيئة الغينية تحضيرات استضافة "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى غينيا "كوناكرى" السفير تامر كمال المليجى أن مصر لا تألوا جهدا فى دعم أشقائها فى إفريقيا، وخاصة فى غينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير تامر كمال المليجي مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية لوبو لامه Loupou Lamah، لبحث التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وأيضا تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة.

وشدد السفير تامر المليجي على الاهتمام الكبير الذي توليه الرئاسة المصرية للمؤتمر لضمان عرض الشواغل الإفريقية فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على مختلف دول القارة، فضلا عن دفع مساعي تنفيذ وعود تمويل ودعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها للتعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ.

ومن جهتها، أعربت وزيرة البيئة الغينية، خلال اللقاء، عن التقدير الكبير الذي تكنه بلادها لمصر في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى ثقة الجانب الغيني في أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة على التركيز على شواغل القارة الإفريقية.

وثمنت الدعم الفني الذي تقدمه مصر للجانب الغيني بمجال البيئة عبر برامج التدريب المختلفة المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، معربة عن تطلع الجانب الغيني للمشاركة في فعاليات قمة المناخ.