شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، العدد 202 تابع (د) فی 13 سبتمبر 2022، قرار وزارة القوى العاملة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، حيث جاء به:

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجـمـهـورية رقم 238 لسنة 1983 بإصدار النـظـام الأساسى، للمؤسسة الاجتماعية العمالية وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2021 بشـأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، وعلى كتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم (151) المؤرخ 2022/8/10 بشأن طلب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية.

فقد تقـرر:

"المادة الأولى"

يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية برئاسة / عبد المنعم إبراهيم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية كل من :

- هشام فاروق محمد المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

- حسام الدین مصطفی کمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال.

- على إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال،

- على عبد الباسط على، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- خالد معروف حسين، عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

-كامل عبد المقصود السيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- محمد حنفی عبد المنعم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات.

-خالد خلف بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة القليوبية.

- إبراهيم سيد أحمد أبو زيد، ممثلًا عن وزارة القوى العاملة

-ممثلًا عن وزارة الثقافة

-ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة.

ويتولى هذا المجلس إدارة شئون المؤسسة والقيام بكافة المهام والاختصاصات المخولة له،وذلك خلال الدورة النقابية 2022 -2026.