شكرا لقرائتكم خبر عن الحشود تودع الملكة إليزابيث بالتصفيق احتراما لها عند مرور نعشها أمامهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صفقت الحشود احتراما للملكة إليزابيث الراحلة، وذلك أثناء مرور نعشها أمامهم فى إطار الموكب الملكى المهيب الذى قاده الملك تشارلز الثالث وأشقاؤه وابناه الأميران ويليام وهارى.



لملك تشارلز

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ديليب جوناواردينا ، 73 عاما ، الذي جاء من هيريفوردشاير للوقوف بين الحشود أثناء مرور الموكب: "إنه وقت مؤثر للغاية".

قال: "إنه يكن كل الاحترام للملكة ، كانت سيدة ساحرة ، لن نتمكن أبدًا من استبدالها". "أنا سعيد لأنني أتيت ، وحققت ما أردت القيام به."

وزين نعش الملكة إليزابيث الثانية بالمعيار الملكي وبتاج إمبريال ستيت ، أو تاج الإمبراطورية البريطانية، حيث وضع على وسادة مخملية أرجوانية إلى جانب إكليل من الزهور البيضاء.



هارى وويليام

وكان غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام للمرة الأخيرة ، في موكب رسمي يضم الملك تشارلز الثالث وكبار أعضاء العائلة المالكة الذين يسيرون خلف نعشها. وتم نقل نعش الملكة على متن عربة جورج جون ، التي نقلت نعش والدها الملك جورج السادس من كنيسة ساندرينجهام إلى محطة ولفرتون في فبراير 1952.

تم استخدام عربة البندقية أيضًا خلال جنازة الملكة الأم في عام 2002.



مراسم نقل الملكة

ووصل نعش الملكة إليزابيث قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطاني. وسيلقي رئيس أساقفة كانتربري عظة قصيرة لمدة حوالي 20 دقيقة .واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبي الذي يعود إلى العصور الوسطى في القرن الحادي عشر .وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.