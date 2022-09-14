شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الإمبراطورية يزين نعش الملكة إليزابيث.. والموكب استمر 38 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زين نعش الملكة إليزابيث الثانية بالمعيار الملكي وبتاج إمبريال ستيت ، أو تاج الإمبراطورية البريطانية، حيث وضع على وسادة مخملية أرجوانية إلى جانب إكليل من الزهور البيضاء.



جانب من موكب نعش الملكة

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام للمرة الأخيرة ، في موكب رسمي يضم الملك تشارلز الثالث وكبار أعضاء العائلة المالكة الذين يسيرون خلف نعشها. وتم نقل نعش الملكة على متن عربة جورج جون، التي نقلت نعش والدها الملك جورج السادس من كنيسة ساندرينجهام إلى محطة ولفرتون في فبراير 1952.



موكب نعش الملكة إليزابيث

تم استخدام عربة البندقية أيضًا خلال جنازة الملكة الأم في عام 2002.



مراسم نقل الملكة

ويغادر نعش الملكة إليزابيث قصر باكنجهام فى طريقه إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطانية. وسيلقي رئيس أساقفة كانتربري عظة قصيرة لمدة حوالي 20 دقيقة .واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبي الذي يعود إلى العصور الوسطى في القرن الحادي عشر .وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.