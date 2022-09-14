إخلاء سبيل محمد عادل والنيابة تستأنف على القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل في اتهامه بالقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

واستأنفت النيابة على إخلاء سبيله ومقرر نظره غدًا الخميس، وفق مصدر قانوني.

وألقي القبض على عادل في يونيو 2018 خلال مغادرته قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية بعد انتهاء المراقبة الشرطة اليومية التي يخضع لها تنفيذًا للعقوبة الصادرة في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي حكم عليه فيها بالسجن والمراقبة الشرطية مع الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة أمام محكمة عابدين.

ووجهت النيابة لعادل في القضية التي حملت رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بلاغ قدمه ضده أحد المواطنين.

وفي يوليو 2018 حققت نيابة مركز شربين بالدقهلية مع عادل في قضية أخرى اتهمته فيها أيضًا بنشر أخبار كاذبة وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها.

وفي ديسمبر 2020 بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عادل في قضية جديدة تحمل رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه بعقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم وإمداد قيادتها بالمعلومات، وذلك أثناء فترة وجوده فى الحبس.