هددهًا بصور وفيديوهات.. الحبس سنتين للمتهم بابتزاز طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة المتهم "مصطفى.أ"، بالحبس عامين، على خلفية اتهامه بتهديد طليقته بصور ومقاطع فيديو أثناء علاقتهما الخاصة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 12465 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم "مصطفى.أ"، هدد طليقته المجني عليها "آية.ع"، وكان ذلك كتابيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب"، مستخدمًا الهاتف المحمول خاصته عقب اتصاله بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والحياء وهي صور رقمية ومقاطع مرئية "فيديو" لها وكان ذلك مصحوبًا بتكليف تمثل في التنازل عن القضايا المرفوعة من جانب المجني عليها وتسليم نجله إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة "هاف محمول" صور رقمية ومقاطع مرئية للمجني عليها في مكان خاص "مسكنهما" على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم، أنه أذاع واستعمل الصور الرقمية موضوع الاتهام السابق بغير رضاء صاحبة الشأن بأن أرسلها لوالدها وهدده بإفشائها وكان ذلك لحملها على قيام بعمل تمثل في التنازل عن القضايا المرفوعة من جانب المجني عليها والتنازل عنها وتسليم نجله إليه.

كما استخدم المتهم حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يهدف إلى تسهيل ارتكاب جريمة موضوع الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.