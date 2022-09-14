أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة.. وتنفيذ 257 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية، وتحرير 1685 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ تنفيذ 257 حكم قضائي متنوع، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.