"أنا اللي هاكل آخر واحدة".. أخ يغرز سكينا في صدر شقيقه بسبب "مانجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شرع شاب في قتل أخيه، بسبب خلاف على ثمرة من فاكهة المانجو بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إشارة من المستشفى بوصول مصاب بطعنة في الصدر إثر ادعاء مشاجرة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ وسماع أقوال المصاب.

التحريات التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وأخيه بسبب خلاف على تناول آخر ثمرة مانجو متبقية.

"أنا اللي هاكلها" أشعلت تلك العبارة خلاف الشقيقين وأمسك أحدهما بسكين كانت بالقرب من طبق الفاكهة مسددا لأخيه طعنة بالصدر.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة معللا السبب "كان عايز ياكل آخر مانجاية لقيت السكينة جنبي فضربته".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.