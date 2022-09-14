أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 107 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107944 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 27089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1285 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.