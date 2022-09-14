منتجات منتهية الصلاحية.. ضبط المسئول عن مصنع جبن غير مرخص بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع لصناعة الجبن، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية "ومجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى تصنيع الجبن غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع المشار إليه على 1.056 طن مواد تستخدم فى صناعة الجبن "منتهية الصلاحية"، 3.110 طن جبنة مختلفة الأنواع، 375 كيلو جرام زيت طعام وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الجبن بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق