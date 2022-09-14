المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتزوير في محرر رسمي بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة كل من "حسن.ي"، و"جابر.ع"، بالسجد المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18461 لسنة 2018 كلي المقطم، أن المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا بمحرر رسمي حال تحرير المختص بوظيفته بأن أثبت بالمحرر أن المتهم الثاني هو مالك قطعة الأرض رقم 1278 الكائنة بغرب سمالوط وذلك على خلاف الحقيقة.

كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية وموظف عام سيء النية "المتهم الأول"، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك بأن اتفقوا معه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها بالمحرر المزور لتتم الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا، أنهم استعملا المحررات المزورة محل الاتهام السابق بأن تقدم المتهم الأول بالتوكيل الخاص إلى مكتب توثيق نادي القضاة مدعيا صحته وتمكن به من استصدار التوكيل واستعماله.