سقوط عصابة سرقة سيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المتهمين بسرقة سيارة أحد المواطنين، بأسلوب "توصيل الأسلاك".

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة في سرقة السيارات).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف في السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة".

تم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على 3 سيارات "متحصلات وقائع سرقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.