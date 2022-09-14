شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تميم: سررت بزيارة أخى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، حيث نشر عبر حسابه الرسمى على تويتر، صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلق عليها، "سررت بزيارة أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، والتي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخاً، وأتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا".



جانب من الزيارة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى والأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس السيسى في قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.