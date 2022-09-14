شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استمرار معارض أهلا مدارس لنهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أن معرض أهلا مدارس مستمر في محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري من خلال 23 معرضا رئيسيا بخلاف 119 معرضا فرعيا و33 شادرا.

أضاف مدير عام الرقابة بوزارة التموين خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار بقناة dmc ، أن معرض أهلا مدارس يشهد مشاركة 500 مكتبة كعارضين لمنتجاتهم في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية.

أوضح "أبو الفضل" أن نسبة التخفيض على المنتجات في معارض أهلا مدارس تتراوح بين 30% حتى 50 %، مشيرا إلى أن المعارض شهدت إقبالا كثيف من المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار المنتجات داخل المعارض الرئيسية والفرعية.