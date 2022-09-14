شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات من 1 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد ساعات العمل بمكاتب اشتراكات المترو، وذلك ضمن الاستعداد لاستخراج اشتراكات الطلبة، من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات بالكامل.

وتبدأ استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، مع البدء فى طرح استمارة الإشتراكات للطلبة، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة، وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات .

وأضافت الشركة، أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات ، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .