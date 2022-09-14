شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع مبارك بحى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع مبارك بحي الطالبية، ليضاف إلى شبكة الطرق المطورة بالجيزة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في تطوير طرق ومحاور الجيزة.

وشملت مشاريع الطرق بالمحافظة، تطوير عدد من الشوارع ما بين رئيسية وفرعية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أكد أنه تم ضخ حوالي 1,5 مليار جنيه فى تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية وفرعية ، وشملت أعمال التطوير رصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ، ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار .

وأشار راشد إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها ساهمت فى خلق محاور مرورية، حيث جاء في مقدمتها إنشاء محور السادات (ترسا سابقا) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والذى تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم ، و أصبح محورا مروريا مهما وبديلا لشارع الأهرام، وساهم في استيعاب الحركة المرورية خلال أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، إضافة إلى محور الفريق كمال عامر، الذي سيؤدي بعد أن ينتهي العمل منه إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل؛ وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تطوير شوارع النيل والبحر الأعظم، ومراد، ومشروع تغطية ترعة المريوطية الذي سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، بعد التخلص من العشوائية والمخلفات، وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى ومواقف حضارية وذلك استكمالا لما نفذته المحافظة بالمرحلة الأولى ضمن مخطط تطوير محور المريوطية، وذلك لكى تكتمل الصورة الحضارية لتلك المنطقة، بالإضافة إلى تطوير طريق المنصورية باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية للمناطق الأثرية.

وأضاف، شملت أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، مؤكدا أن الشارع يعد أحد الشريان المرورية المهمة المؤدية لشارع الهرم، وربطه مع الطريق الدائري بما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، كما أنه يسهم بشكل ملحوظ في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع خطة الدولة فى تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين عليه، إلى جانب رصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة وستوديو الأهرام والهندي ومحمود عامر بحى العمرانية وشوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب، وفى حى الهرم تم رصف وتطوير طريق اللبيني بنطاق حى الهرم وكرداسة بطول 5,3كم وعرض36م وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائري جنوبا، مشيرا إلى أن الشارع ضمن المحاور المرورية المهمة الواقعة بنطاق الهرم وكرداسة، كونه يربط بالطريق الدائري ويخدم المتجه إلى القطاع الجنوبي، موضحا أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الطريق بعد إزالة جميع التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، وتطوير الجزيرة الوسطي وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، مع مراعاة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 5.5 مليون جنيه لرصف عدد من الشوارع الحيوية والفرعية بحي الوراق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت كذلك عددا من الشوارع بالمراكز والمدن حيث جاء أبرزها أعمال رصف وتطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة بالبدرشين وطريق سقارة السياحى، بالإضافة إلى تطوير شوارع عمرو بن العاص والنيل السعيد ، وتجميل مثلث سقارة السياحى وشملت أعمال التطوير شوارع الاسطبل بمركز أوسيم بطول 2 كم وعرض 11 مترا وشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية.